07:32  29 июля
На Ровенщине появятся мобильные блокпосты
06:40  29 июля
Реанимация вместо селфи на поезде: возле Львова 15-летнего подростка ударило электротоком
05:05  29 июля
Трагедия в Кременчуге: женщина выпала из окна многоэтажки
UA | RU
UA | RU
29 июля 2025, 12:44

14 детей погибли с начала года из-за нарушения правил безопасности на железной дороге

29 июля 2025, 12:44
Читайте також українською мовою
фото: Укрзализныця
Читайте також
українською мовою

Одним из наиболее рискованных проявлений детского поведения остается так называемое зачеперство – когда подростки хватаются за внешние части поездов, часто снимая это на видео для соцсетей

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Такие "развлечения" могут стоить жизни не только самим зацеперам, но и создают опасность для пассажиров и работников железнодорожного транспорта.

Чтобы предотвратить новые трагедии, "Укрзализныця" совместно с ГСЧС, Красным Крестом и ювенальной полицией организовала специальные учения для детей. В рамках мероприятия была смоделирована чрезвычайная ситуация - пожар, возникший вследствие зацепинга. Участие в учениях приняли более 100 работников железной дороги и спасателей, отработавших алгоритм действий: обесточивание контактной сети, эвакуация пассажиров, помощь пострадавшим и координация со спасательными службами.

За ходом учений наблюдали более 60 детей от 5 до 16 лет. После практической части специалисты провели урок безопасности, в ходе которого объяснили правила поведения на железнодорожном транспорте, рассказали о рисках при пожаре или обнаружении взрывоопасных предметов. Т

Ранее сообщалось, хотел сделать фото на поезде - 14-летнего жителя ударило током: парень в реанимации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця поезд дети опасность игра
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
ТОП-10 громких дел НАБУ и САП: миллионные взятки, приговоры и скандалы
29 июля 2025, 13:02
В Кривом Роге 5-летний ребенок подхватил опасный вирус Коксаки: что известно
29 июля 2025, 12:30
В Изюмском районе идет реконструкция Букинского водовода: когда завершат работы
29 июля 2025, 12:12
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
29 июля 2025, 12:10
Харьковщина получила спецавто для реагирования на чрезвычайные ситуации
29 июля 2025, 11:52
ЕС предупредил: без восстановления независимости НАБУ и САП – финансирование прекратят
29 июля 2025, 11:31
Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 29 июля
29 июля 2025, 11:20
На Ровенщине растет количество случаев гепатита В: за полгода — 17 больных
29 июля 2025, 10:50
Удар по колонии под Запорожьем: погибли 17 осужденных, пострадали более 80 человек
29 июля 2025, 10:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »