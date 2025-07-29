фото: Укрзализныця

Одним из наиболее рискованных проявлений детского поведения остается так называемое зачеперство – когда подростки хватаются за внешние части поездов, часто снимая это на видео для соцсетей

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Такие "развлечения" могут стоить жизни не только самим зацеперам, но и создают опасность для пассажиров и работников железнодорожного транспорта.

Чтобы предотвратить новые трагедии, "Укрзализныця" совместно с ГСЧС, Красным Крестом и ювенальной полицией организовала специальные учения для детей. В рамках мероприятия была смоделирована чрезвычайная ситуация - пожар, возникший вследствие зацепинга. Участие в учениях приняли более 100 работников железной дороги и спасателей, отработавших алгоритм действий: обесточивание контактной сети, эвакуация пассажиров, помощь пострадавшим и координация со спасательными службами.

За ходом учений наблюдали более 60 детей от 5 до 16 лет. После практической части специалисты провели урок безопасности, в ходе которого объяснили правила поведения на железнодорожном транспорте, рассказали о рисках при пожаре или обнаружении взрывоопасных предметов. Т

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