Украинские военные получат антидроновые пистолеты

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Минобороны.

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновый пистоль" украинского производства.

Это индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Оно создает электромагнитные помехи, блокирует каналы управления и видеосигнал вражеских беспилотников.

"Антидроновый пистоль" имеет компактные размеры, весит не более 1 кг, изготовленный в монолитном формфакторе.

Напомним, Силы обороны получили новые дроны на оптоволокне Хищник REBOFF.