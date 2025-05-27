Украинские военные получат антидроновые пистолеты
Министерство обороны Украины допустило к использованию «Антидроновый пистоль»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Минобороны.
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновый пистоль" украинского производства.
Это индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Оно создает электромагнитные помехи, блокирует каналы управления и видеосигнал вражеских беспилотников.
"Антидроновый пистоль" имеет компактные размеры, весит не более 1 кг, изготовленный в монолитном формфакторе.
Напомним, Силы обороны получили новые дроны на оптоволокне Хищник REBOFF.
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