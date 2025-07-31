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31 июля 2025, 17:14

Конфликт едва не закончился трагедией: в Кривом Роге мужчина бросил гранату под дверь соседа

31 июля 2025, 17:14
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Кривом Роге полицейские задержали 37-летнего мужчину, который бросил гранату под дверь своего соседа

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 июля около 21:50 в многоэтажке Саксаганского района. Взрыв напугал жителей дома, однако, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники для выяснения обстоятельств.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Уже на следующий день, 30 июля, по месту его жительства провели обыск. В квартире обнаружили более 100 патронов различного калибра. Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция работала на месте взрыва в многоэтажке

Следователи сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). В настоящее время продолжается расследование, полицейские выясняют все детали конфликта и происхождение боеприпасов.

Ранее сообщалось, в Днепре мужчина угрожал взорвать гранату после ссоры возле магазина. Полиция задержала мужчину, который после конфликта с группой людей возле магазина достал гранату и начал угрожать ее взорвать.

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Кривой Рог Граната взрыв полиция хулиганство Боеприпасы задержание
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