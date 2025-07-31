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31 липня 2025, 17:14

Конфлікт ледь не закінчився трагедією: у Кривому Розі чоловік кинув гранату під двері сусіда

31 липня 2025, 17:14
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кривому Розі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який кинув гранату під двері свого сусіда

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 29 липня близько 21:50 у багатоповерхівці Саксаганського району. Вибух налякав мешканців будинку, проте, на щастя, ніхто не постраждав. На місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки для з'ясування обставин.

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. Уже наступного дня, 30 липня, за місцем його проживання провели обшук. У квартирі виявили понад 100 патронів різного калібру. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція працювала на місці вибуху у багатоповерхівці

Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу - ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Наразі триває розслідування, поліцейські з'ясовують усі деталі конфлікту та походження боєприпасів.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату після сварки біля магазину. Поліція затримала чоловіка, який після конфлікту з групою людей біля магазину дістав гранату та почав погрожувати її підірвати.

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