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09 июля 2025, 22:40

В Харьковской области разоблачили агрария, который работал на россиян

09 июля 2025, 22:40
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Иллюстративное фото
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В Харьковской области СБУ разоблачила дежурного агента РФ. Он "сливал" врагу данные о позициях ВСУ

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам спикера СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, задержали 22-летнего мужчину, который "сливал" россиянам локации ВСУ на Изюмском направлении. Он шпионил по региональным пунктам базирования и перемещениям Сил обороны Украины. Особо обращал внимание на позиции украинских войск, сдерживающих продвижение агрессора на Изюмском направлении.

Предателем оказался работник местного сельхозпредприятия. После вербовки он получал от россиян координаты, которые он должен был проверить и дать им отчет. Во время поездок изменник фиксировал локации ВСУ и указывал их расположение на Google-картах. Собранные данные он направлял куратору через анонимный чат в мессенджере.

Сейчас он был задержан, он находится под стражей. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в столице судили чиновника Госкосмоса за государственную измену. Мужчина признал вину, но заявил, что делал это ради его родственников, проживающих в РФ.

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