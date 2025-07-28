"Сливал" данные о ТЦК и блокпостах: в Днепре осудили предателя, работавшего на россиян
В Днепре изменник получил приговор за работу на россиян. При этом сам он свою вину отказался признавать
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.
В Днепре судили мужчину за государственную измену. Известно, что он передавал россиянам сведения о воинских частях Национальной гвардии. Ему присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Известно, что мужчина передавал россиянам информацию о военных и стратегических объектах в Днепре. В частности, российские спецслужбы получили от него данные о координатах админзданий районных ТЦК и СП, блокпостах, а также описание расположения военной техники рядом с частями Нацгвардии Украины.
На суде мужчина не признал свою вину. Однако апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и оставила приговор без изменений, а жалобу стороны защиты без удовлетворения.
Напомним, ранее на Волыни разоблачили мужчину, работавшего на белорусскую разведку. Он передавал им сведения о фортификационных сооружениях. За выполненные "задания" он получал денежное вознаграждение.