15:04  28 июля
Одна из киевских улиц превратилась в реку из-за сильного ливня - видео
14:12  28 июля
В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет +36
11:49  28 июля
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
UA | RU
UA | RU
28 июля 2025, 17:26

"Сливал" данные о ТЦК и блокпостах: в Днепре осудили предателя, работавшего на россиян

28 июля 2025, 17:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Днепре изменник получил приговор за работу на россиян. При этом сам он свою вину отказался признавать

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Днепре судили мужчину за государственную измену. Известно, что он передавал россиянам сведения о воинских частях Национальной гвардии. Ему присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Известно, что мужчина передавал россиянам информацию о военных и стратегических объектах в Днепре. В частности, российские спецслужбы получили от него данные о координатах админзданий районных ТЦК и СП, блокпостах, а также описание расположения военной техники рядом с частями Нацгвардии Украины.

На суде мужчина не признал свою вину. Однако апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и оставила приговор без изменений, а жалобу стороны защиты без удовлетворения.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили мужчину, работавшего на белорусскую разведку. Он передавал им сведения о фортификационных сооружениях. За выполненные "задания" он получал денежное вознаграждение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
государственная измена прокуратура суд Днепропетровская область
В Черкасской области разоблачили администратора Telegram-канала, который сообщал о ТЦК
25 июля 2025, 22:35
В Одесской области будут судить военнослужащего, который наводил вражеские ракеты на полигоны
25 июля 2025, 13:59
На Черниговщине вынесли приговор дезертиру, призвавшему к свержению конституционного строя
24 июля 2025, 18:13
Все новости »
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
На Буковине девять должностных лиц подозревают в растрате почти 23 млн грн
28 июля 2025, 19:30
Обстрелы Днепропетровщины: ранены три гражданских, среди них - две женщины
28 июля 2025, 19:01
В Кривом Роге мужчина взорвал гранатой жену, а потом себя – от взрыва загорелся дом
28 июля 2025, 18:37
В Днепре из-за конфликта мужчина бросил боевую гранату - поврежден дом
28 июля 2025, 18:20
В Днепропетровской области мужчина на авто переехал мотоцикл
28 июля 2025, 18:19
Пылает дом на Житомирской трассе: дым стеной, видимость почти нулевая
28 июля 2025, 18:03
В Черкасской области у 40-летнего мужчины выявили склад оружия дома: что нашли во дворе
28 июля 2025, 17:54
На Днепропетровщине сторожа фермы убил бык
28 июля 2025, 17:53
Пять лет за госизмену: в Днепре осудили мужчину, который готовил удар по ТЭС и госпиталю
28 июля 2025, 17:32
Во Львовской области пограничники обнаружили у пассажирки микроавтобуса необычный груз
28 июля 2025, 17:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »