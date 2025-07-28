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В Днепре изменник получил приговор за работу на россиян. При этом сам он свою вину отказался признавать

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Днепре судили мужчину за государственную измену. Известно, что он передавал россиянам сведения о воинских частях Национальной гвардии. Ему присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Известно, что мужчина передавал россиянам информацию о военных и стратегических объектах в Днепре. В частности, российские спецслужбы получили от него данные о координатах админзданий районных ТЦК и СП, блокпостах, а также описание расположения военной техники рядом с частями Нацгвардии Украины.

На суде мужчина не признал свою вину. Однако апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и оставила приговор без изменений, а жалобу стороны защиты без удовлетворения.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили мужчину, работавшего на белорусскую разведку. Он передавал им сведения о фортификационных сооружениях. За выполненные "задания" он получал денежное вознаграждение.