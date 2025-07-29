На Днепропетровщине российские войска обстреляли пожарных
Ночью 29 июля войска РФ атаковали один из поселков Синельниковского района с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате атаки загорелся грузовой автомобиль
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что во время тушения пожара враг целенаправленно нанес повторный удар по спасателям.
В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль.
К счастью, личный состав не пострадал.
Напомним, в ночь на 28 июля город Кропивницкий подвергся очередной российской атаке. В результате обстрела было повреждено здание одного из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также пожарно-спасательная техника.
Ранее оккупанты обнародовали шокирующее видео атаки на работников ГСЧС.
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