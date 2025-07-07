Оккупанты намеренно атакуют дронами спасателей: шокирующее видео

иллюстративное фото: ГСЧС Херсонщины

Российские военные намеренно наводят дроны на спасателей и не скрывают этого, публикуя соответствующие видео

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"Россия даже не стесняется - открыто публикует видео, как намеренно наводит дроны на спасателей. На тех, кто не воюет, нет оружия, а спасает жизнь после их же обстрелов. Это не просто террор - это демонстративная бесчеловечность", - говорится в сообщении.

"Целить в тех, кто вытаскивает из-под завалов - значит воевать против самой жизни", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, в результате массированной воздушной атаки РФ в ночь на 4 июля пострадала одна из пожарно-спасательных частей Киева. В частности, выбиты окна, поврежден фасад здания.