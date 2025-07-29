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29 липня 2025, 08:25

На Дніпропетровщині російські війська обстріляли пожежників

29 липня 2025, 08:25
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фото: ДСНС Дніпропетровщини
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Вночі 29 липня війська РФ атакували одне із селищ Синельниківського району за допомогою безпілотного літального апарату. Внаслідок атаки загорівся вантажний автомобіль

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано здійснив повторний удар по рятувальниках.

В результаті атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, особовий склад не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 28 липня місто Кропивницький зазнало чергової російської атаки. Внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля одного з підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також пожежно-рятувальна техніка.

Раніше окупанти оприлюднили шокуюче відео атаки на працівників ДСНС.

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