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28 июля 2025, 21:18

В Днепропетровской области после попадания FPV-дрона сгорел до тла легковой автомобиль

28 июля 2025, 21:18
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фото: ДСНС
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В городе Марганец Днепропетровщины вечером зафиксировано возгорание легкового автомобиля в результате попадания вражеского FPV-дрона

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на территории Никопольского района, который остается одним из наиболее часто обстреливаемых участков региона.

Сгоревший автомобиль после атаки дрона

После удара беспилотника автомобиль загорелся. Пламя охватило площадь около 7 квадратных метров. К тушению пожара привлекли один спецавтомобиль и четырех спасателей Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки и не допустить его распространения.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работали экстренные службы. Факт обстрела задокументировали правоохранители, также устанавливающие обстоятельства атаки.

Напомним о ночной атаке дронов по Одессе: горели авто, повреждены многоэтажки. Отмечается, что в результате вражеского удара вспыхнул пожар на парковке - горели легковые автомобили и административное здание.

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