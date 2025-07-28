В Днепропетровской области после попадания FPV-дрона сгорел до тла легковой автомобиль
В городе Марганец Днепропетровщины вечером зафиксировано возгорание легкового автомобиля в результате попадания вражеского FPV-дрона
Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел на территории Никопольского района, который остается одним из наиболее часто обстреливаемых участков региона.
После удара беспилотника автомобиль загорелся. Пламя охватило площадь около 7 квадратных метров. К тушению пожара привлекли один спецавтомобиль и четырех спасателей Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки и не допустить его распространения.
В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работали экстренные службы. Факт обстрела задокументировали правоохранители, также устанавливающие обстоятельства атаки.
Напомним о ночной атаке дронов по Одессе: горели авто, повреждены многоэтажки. Отмечается, что в результате вражеского удара вспыхнул пожар на парковке - горели легковые автомобили и административное здание.