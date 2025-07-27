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27 июля 2025, 17:04

На Днепропетровщине в собственном доме жестоко избили и пытали 66-летнюю женщину трое злоумышленников

27 июля 2025, 17:04
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Фото: "Приют"
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В Марганце открыли уголовное производство по факту разбойного нападения на 66-летнюю женщину, которое произошло 26 июля

Об этом сообщает Никопольское районное управление полиции, передает RegioNews.

По предварительной информации, трое неизвестных проникли на территорию частного домовладения на улице Исторической, где жестоко избили потерпевшую и похитили денежные средства и драгоценности на сумму около 250 тысяч гривен.

Сообщение об инциденте в полицию поступило после 19:00. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа Никопольского районного управления. Правоохранители осмотрели территорию, зафиксировали показания потерпевшей и очевидцев, а также изъяли вещественные доказательства. Сейчас продолжаются активные следственные и розыскные действия, направленные на установление и задержание нападавших.

Территория частного домовладения на улице Исторической

По информации из местных Телеграмм-каналов, нападавшие действовали дерзко: около 16:30 трое мужчин в балаклавах ворвались во двор, избили хозяйку дома, требовали деньги, силой затащили ее внутрь, где продолжили избиение. Потерпевшей надели наручники и заперли в одной из комнат. Злоумышленники похитили более 200 тысяч гривен, тысячу долларов США, 10 тысяч молдавских леев, 100 евро, а также золотые украшения - цепочку с крестиком, кольцо и серьги.

Женщина выжила, однако получила травмы. По факту преступления возбуждено производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за разбой, совершенный в условиях военного положения. Полиция продолжает работу по розыску подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина убил товарища лопатой.

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