Фото: "Приют"

Об этом сообщает Никопольское районное управление полиции, передает RegioNews.

По предварительной информации, трое неизвестных проникли на территорию частного домовладения на улице Исторической, где жестоко избили потерпевшую и похитили денежные средства и драгоценности на сумму около 250 тысяч гривен.

Сообщение об инциденте в полицию поступило после 19:00. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа Никопольского районного управления. Правоохранители осмотрели территорию, зафиксировали показания потерпевшей и очевидцев, а также изъяли вещественные доказательства. Сейчас продолжаются активные следственные и розыскные действия, направленные на установление и задержание нападавших.

Территория частного домовладения на улице Исторической

По информации из местных Телеграмм-каналов, нападавшие действовали дерзко: около 16:30 трое мужчин в балаклавах ворвались во двор, избили хозяйку дома, требовали деньги, силой затащили ее внутрь, где продолжили избиение. Потерпевшей надели наручники и заперли в одной из комнат. Злоумышленники похитили более 200 тысяч гривен, тысячу долларов США, 10 тысяч молдавских леев, 100 евро, а также золотые украшения - цепочку с крестиком, кольцо и серьги.

Женщина выжила, однако получила травмы. По факту преступления возбуждено производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за разбой, совершенный в условиях военного положения. Полиция продолжает работу по розыску подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина убил товарища лопатой.