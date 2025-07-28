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На Волыни получил подозрение мужчина, работавший на белорусскую разведку. Он передавал им информацию о границе Украины

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

24-летний житель Волынской области получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он предоставлял информацию представителям белорусских спецслужб. В частности, зимой 2024 он согласился передавать данные о фортификационных сооружениях, размещенных вблизи государственной границы Украины, а также выполнять другие задачи кураторов.

Предатель снимал на камеру телефона все, что интересовало иностранную разведку. За информацию он получал денежное вознаграждение. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее судили 19-летнюю девушку из Запорожья за государственную измену. Она была завербована через крестную, проживающую на временно оккупированной территории. Девушка выполняла задачи россиян по выявлению расположения украинских командных пунктов и предприятий оборонного значения.