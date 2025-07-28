Ілюстративне фото

У Дніпрі зрадник отримав судовий вирок за роботу на росіян. При цьому сам він свою провину відмовився визнавати

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Дніпрі судили чоловіка за державну зраду. Відомо, що він передавав росіянам дані про військові частини Національної гвардії. Йому присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відомо, що чоловік передавав росіянам інформацію про військові та стратегічні об'єкти у Дніпрі. Зокрема, російські спецслужби отримали від нього дані про координати адмінбудівель районних ТЦК та СП, блокпостів, а також опис розташування військової техніки поруч із частинами Нацгвардії України.

На суді чоловік не визнав свою провину. Проте апеляційна інстанція погодилася з позицією прокуратури й залишила вирок без змін, а скаргу сторони захисту — без задоволення.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили чоловіка, який працював на білоруську розвідку. Він передавав їм дані про фортифікаційні споруди. За виконані "завдання" він отримував грошову винагороду.