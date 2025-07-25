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В Черкасской области получил подозрение 30-летний мужчина, который в мессенджере сообщал о местах, где находятся представители ТЦК. Благодаря его "работе" люди могли избегать встреч с военными и полицией.

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

30-летний мужчина в Каневе получил подозрение из-за препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) В Telegram-канале он публиковал информацию о местах, где ТЦК вручают повестки.

Для обозначения мест вручения повесток и маршрутов перемещения работников ТЦК использовались условные слова и обозначения погодных явлений Правоохранители заблокировали этот Telegram-канал.

Администратору Telegram-канала грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили мужчину, который через Telegram-канал торговал запрещенными веществами. Правоохранители ликвидировали этот канал, а злоумышленнику сообщили о подозрении.