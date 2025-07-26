Фото: ОВА

Россияне обстреляли Днепропетровщину дронами и артиллерией. В результате обстрела ранены и погибли

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , в Никопольщине в результате артиллерийских обстрелов погиб 66-летний мужчина. Также в Синельниковском районе в результате удара дроном пострадали три человека: 14-летняя девочка, женщина 49 лет и мужчина – 57 лет.

Россияне в течение суток обстреливали Никополь, а также Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую и Мировскую общины. Повреждены предприятия, авто, частный дом и хозяйственная постройка. На Синельниковщине под ударом была Межевская община: произошли пожары, поврежден частный дом.

Напомним, 26 июля россияне дроном атаковали центр Сум. В результате обстрела было повреждено здание Сумской областной государственной администрации.