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У Марганці відкрили кримінальне провадження за фактом розбійного нападу на 66-річну жінку, який стався 26 липня

Про це повідомляє Нікопольське районне управління поліції, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, троє невідомих проникли на територію приватного домоволодіння на вулиці Історичній, де жорстоко побили потерпілу та викрали грошові кошти й коштовності на суму близько 250 тисяч гривень.

Повідомлення про інцидент до поліції надійшло після 19:00. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група Нікопольського районного управління. Правоохоронці оглянули територію, зафіксували свідчення постраждалої та очевидців, а також вилучили речові докази. Зараз тривають активні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення та затримання нападників.

Територія приватного домоволодіння на вулиці Історичній

За інформацією з місцевих Телеграм-каналів, нападники діяли зухвало: близько 16:30 троє чоловіків у балаклавах увірвалися на подвір'я, били власницю будинку, вимагали гроші, силоміць затягли її всередину, де продовжували побиття. Потерпілій наділи наручники та замкнули в одній із кімнат. Зловмисники викрали понад 200 тисяч гривень, тисячу доларів США, 10 тисяч молдавських лей, 100 євро, а також золоті прикраси - ланцюг із хрестиком, каблучку й сережки.

Жінка вижила, проте отримала травми. За фактом злочину відкрито провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Поліція продовжує роботу з розшуку підозрюваних.

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