фото: Харьковская областная военная администрация

Администрация заявляет, что распространенные в публичном пространстве обвинения не имеют юридических оснований и являются попыткой дискредитации

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает Regionews.

Харьковская областная военная администрация выступила с официальным опровержением ряда обвинений, относящихся к образовательной сфере. Речь идет о якобы давлении на родителей детей с особыми образовательными потребностями, принудительных переводах в инклюзивные школы без их согласия, а также неправомерных действиях по имуществу образовательных учреждений.

В Харьковской ОВА отмечают, что все действия администрации законны и осуществляются в рамках действующего законодательства. Формирование сети образовательных учреждений происходит исключительно по согласованию с громадами – согласно закону "О полном общем среднем образовании".

В частности, процесс реорганизации санаторных школ также проходит исключительно по согласованию с Министерством образования, и никаких односторонних решений администрация не принимает.

Кроме этого, в Харьковской ОВА заявили, что упреки о "захвате" земель или имущества школ не соответствуют действительности: передача объектов возможна только по решению областного совета, а администрация не имеет к этому процессу отношения.

В облгосадминистрации призвали общественность проверять информацию и полагаться только на официальные источники, не подвергаясь манипуляциям.

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