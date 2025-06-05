8 лет заключения грозит жителю Тернопольщины за ложные сообщения о заминировании госучреждений

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В Тернопольской области будут судить мужчину за ложные сообщения о заминировании государственных учреждений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В течение одного дня в спецлинию "101" поступило три сообщения о заложении взрывных устройств в различных государственных учреждениях Тернополя.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и сотрудники других профильных подразделений. В результате тщательного обследования зданий и близлежащих территорий взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Правоохранители установили личность злоумышленника, предоставившего ложную информацию о заминировании. Им оказался 35-летний житель Тернополя, уже осужденный за аналогичное преступление.

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области 63-летнего мужчину будут судить за разжигание религиозной розни.