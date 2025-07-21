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21 июля 2025, 20:46

Это будет его железная рука: во Львове готовится к протезированию. мальчика, потерявшего руку в результате обстрела Кривого Рога

21 июля 2025, 20:46
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Иллюстративное фото
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Во Львове на реабилитации уже месяц мальчик из Кривого Рога. В результате удара по городу он потерял маму

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

8-летний мальчик Матвей в Кривом Роге в результате удара 4 апреля потерял маму. При этом и сам он очень сильно пострадал: ребенок потерял руку. Уже месяц он находится во Львове на реабилитации у Superhumans. Мальчик активно занимается и готовится к протезированию.

Матвей уже мечтает о синем протезе с драконом, и говорит, что это будет "его железная рука". В Superhumans отметили, что 8-летний мальчик работает на уровне со взрослыми, не теряет веру в себя.

"Когда врачи сказали, что руку не спасти, я подписал бумаги. Потому что лучше попрощаться с рукой, чем с сыном", - вспоминает события тех страшных дней отец Матвея.

Напомним, в киевской детской больнице Охматдет благодаря посмертному донорству спасли три жизни. Констатировали смерть головного мозга 4-летней девочке из Житомирской области. Ее родители согласились на донорство, и это стало первым случаем в истории больницы.

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