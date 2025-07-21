Фото з відкритих джерел

Волонтери евакуювали родину з дітьми на Дніпропетровщині. Вони майже тиждень жили в лісосмузі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпропетровській області родина з дітьми майже тиждень жила у лісосмузі. Вони жили там після того, як поруч з їхнім домом впала авіабомба. За словами матері родини, щоночі стіни здригались.

Жінка хотіла евакуювати родину, але не могла знайти, куди звертатися. Тепер їх евакуювали. Відомо, що їх прихистили знайомі у місті Синельникове.

Нагадаємо, що з багатьох районів різних областей оголошують евакуацію в цілях безпеки. Нещодавно повідомляли, що в населених пунктах Донецької області, де оголошена примусова евакуація, лишаються 9 родин з 12 дітьми.