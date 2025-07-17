В зоне принудительной эвакуации в Донецкой области до сих пор остаются дети

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В населенных пунктах Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация детей, остаются 9 семей, в которых воспитываются 12 детей

Об этом на онлайн-брифинге сообщила начальник службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В пяти населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация детей принудительным образом с родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями, на сегодняшний день остаются 12 детей из 9 семей", - сообщила она.

Напомним, принудительная эвакуация детей с семьями в Донецкой области началась в апреле 2023 года.

Как сообщалось, в Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются более 23 тысяч мирных жителей.