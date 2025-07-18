фото: ГСЧС

Утренняя атака дронами по Каменскому району привела к жертвам среди мирного населения и значительным повреждениям гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В результате вражеского обстрела беспилотниками, произошедшего утром 18 июля на территории Каменского района Днепропетровщины, погибли двое мирных жителей.

В ходе атаки были повреждены административные здания, торговый объект, несколько частных жилых домов, легковые автомобили, а также одна из школ. На месте возник масштабный пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Согласно информации начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в результате удара пострадали 11 человек. Всех госпитализировали в медицинские учреждения. Состояние одной из пострадавших, 29-летней женщины, врачи оценивают как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

На месте работают экстренные службы, правоохранители и коммунальные службы.

Ранее сообщалось, оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть погибший и раненые.