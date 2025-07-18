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18 июля 2025, 13:18

Каменский район под ударом БпЛА: двое погибших, среди раненых - 29-летняя женщина в тяжелом состоянии

18 июля 2025, 13:18
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фото: ГСЧС
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Утренняя атака дронами по Каменскому району привела к жертвам среди мирного населения и значительным повреждениям гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В результате вражеского обстрела беспилотниками, произошедшего утром 18 июля на территории Каменского района Днепропетровщины, погибли двое мирных жителей.

Последствия атаки БпЛА на Каменское Днепропетровской областиПоследствия атаки БпЛА на Каменское Днепропетровской областиПоследствия атаки БпЛА на Каменское Днепропетровской областиПоследствия атаки БпЛА на Каменское Днепропетровской областиПоследствия атаки БпЛА на Каменское Днепропетровской областиПоследствия атаки БпЛА на Каменское Днепропетровской области

В ходе атаки были повреждены административные здания, торговый объект, несколько частных жилых домов, легковые автомобили, а также одна из школ. На месте возник масштабный пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Согласно информации начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в результате удара пострадали 11 человек. Всех госпитализировали в медицинские учреждения. Состояние одной из пострадавших, 29-летней женщины, врачи оценивают как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

На месте работают экстренные службы, правоохранители и коммунальные службы.

Ранее сообщалось, оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть погибший и раненые.

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