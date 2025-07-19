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19 липня 2025, 09:28

РФ завдала найпотужнішого удару по Павлограду: всі деталі

19 липня 2025, 09:28
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фото: Дніпропетровська ОВА
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Пекельні ніч та ранок для Павлограда. У ніч на 19 липня місто зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, по Павлограду били ракетами та безпілотниками — вибухи лунали один за одним.

Внаслідок обстрілу пошкоджено промислові підприємства, пожежну частину та п'ятиповерховий житловий будинок. У кількох місцях виникли масштабні пожежі.

Наразі на місцях влучань працюють рятувальники: ліквідовують пожежі та розбирають завали. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська також завдали чергового удару по Одесі. Місто атакували понад 20 БпЛА. В результаті спалахнула пожежа в багатоповерхівці, загинула жінка.

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Дніпропетровська область Павлоград атака російська армія війна дрони ракета пошкодження
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