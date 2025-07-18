Полиция показала последствия обстрелов Запорожской области

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За прошедшие сутки, 17 июля, российские войска атаковали населенные пункты Запорожской области. Оккупанты совершили 490 обстрелов территории Запорожского, Васильевского и Пологовского районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

В результате ударов зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Оккупанты атаковали 15 населенных пунктов региона по разным видам вооружения. Захватчики выпустили по мирным городам и селам области 328 беспилотников (преимущественно FPV), 154 раза ударили из артиллерии и семь из авиации и применили для атаки реактивную систему залпового огня.

"В Степногорске от российских обстрелов погиб 64-летний мужчина. Из-за атаки дронов в Андреевке ранение получил 79-летний местный", — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов повреждены хозяйственные постройки, частные дома и квартиры мирных жителей. В общей сложности в полицию поступило 15 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры.

Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления российских оккупантов.