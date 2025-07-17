Россия ударила по Днепропетровской области: ранены два человека, разрушены дома
Утром 17 июля российские войска атаковали сразу несколько территорий Днепропетровской области
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Под ударом оказались Кривой Рог, Никопольский и Синельниковский районы. В результате обстрелов зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и есть пострадавшие среди местных жителей.
В Кривом Роге в результате атаки вражеского беспилотника пострадали объекты социального и культурного назначения. По обновленным данным, разрушены административные здания, музей, магазин и частный жилой дом. На месте работают экстренные службы.
На Никопольщине ситуация также была напряженной. Россияне били по району FPV-дронами и артиллерией. Под обстрел попали районный центр, а также Покровская и Марганецкая громады. В результате ударов пострадала 85-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и восстанавливается дома. Также повреждены два частных дома, в одном из которых вспыхнул пожар. Горела и сухая трава, но огонь удалось быстро ликвидировать.
В Синельниковском районе обстрелы были осуществлены авиационными управляемыми бомбами. Попали по территории Новопавловской и Великомихайловской громад. Ранен 53-летний мужчина. Его доставили в больницу, он находится в состоянии средней тяжести. Масштабы разрушений уточняются.
Правоохранители и спасатели продолжают фиксировать последствия атак. Местные власти призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Напомним, в результате ночной атаки на Днепропетровщину один человек погиб, 10 пострадали, - начато расследование.