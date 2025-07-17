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17 июля 2025, 18:57

Россия ударила по Днепропетровской области: ранены два человека, разрушены дома

17 июля 2025, 18:57
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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Утром 17 июля российские войска атаковали сразу несколько территорий Днепропетровской области

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под ударом оказались Кривой Рог, Никопольский и Синельниковский районы. В результате обстрелов зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и есть пострадавшие среди местных жителей.

В Кривом Роге в результате атаки вражеского беспилотника пострадали объекты социального и культурного назначения. По обновленным данным, разрушены административные здания, музей, магазин и частный жилой дом. На месте работают экстренные службы.

На Никопольщине ситуация также была напряженной. Россияне били по району FPV-дронами и артиллерией. Под обстрел попали районный центр, а также Покровская и Марганецкая громады. В результате ударов пострадала 85-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и восстанавливается дома. Также повреждены два частных дома, в одном из которых вспыхнул пожар. Горела и сухая трава, но огонь удалось быстро ликвидировать.

В Синельниковском районе обстрелы были осуществлены авиационными управляемыми бомбами. Попали по территории Новопавловской и Великомихайловской громад. Ранен 53-летний мужчина. Его доставили в больницу, он находится в состоянии средней тяжести. Масштабы разрушений уточняются.

Правоохранители и спасатели продолжают фиксировать последствия атак. Местные власти призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в результате ночной атаки на Днепропетровщину один человек погиб, 10 пострадали, - начато расследование.

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