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Про це повідомляють моніторингові канали, передає RegioNews.

О 19:51 Повітряні сили України попереджали, що з анексованого Криму вилетіла швидкісна ціль. Згодом у моніторингових каналах з'явились повідомлення, що на Дніпро летить Іскандер. Уже приблизно о 19:55 в місті пролунали вибухи.

В області досі оголошена повітряна тривога. Місцевим жителям варто знаходитися в безпечних місцях. Інформації щодо постраждалих або пошкодження інфраструктури поки що немає.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Кривий Ріг, Нікопольський та Синельниківський райони. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є також постраждалі серед місцевих жителів.