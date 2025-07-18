У Дніпрі вибух: місто під ударом балістики
У Дніпрі пролунав потужний вибух. Росіяни атакували місто балістичною ракетою
Про це повідомляють моніторингові канали, передає RegioNews.
О 19:51 Повітряні сили України попереджали, що з анексованого Криму вилетіла швидкісна ціль. Згодом у моніторингових каналах з'явились повідомлення, що на Дніпро летить Іскандер. Уже приблизно о 19:55 в місті пролунали вибухи.
В області досі оголошена повітряна тривога. Місцевим жителям варто знаходитися в безпечних місцях. Інформації щодо постраждалих або пошкодження інфраструктури поки що немає.
Нагадаємо, раніше російські війська атакували Кривий Ріг, Нікопольський та Синельниківський райони. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є також постраждалі серед місцевих жителів.
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