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16 июля 2025, 17:21

В Донецкой области осудили агента РФ за "переписку с ФСБ"

16 июля 2025, 17:21
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Иллюстративное фото
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В Донецкой области мужчина получил тюремный срок. Он сам признал на суде, что действительно передавал россиянам данные об ВСУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Славянске суд признал гражданина виновным в незаконной передаче информации о расположении ВСУ. По данным следствия, 11 и 25 апреля этого года мужчина в мессенджере писал сотрудник российской ФСБ. Он передал данные о размещении у жилых домов военных автомобилей. Предатель отправлял фотографии и географические координаты.

На суде мужчина не отрицал свою вину. Он заявил, что теперь критически относится к своему поступку и даже осуждает это. Известно, что он родился в Москве, официально не был трудоустроен, не был женат.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области разоблачили дежурного агента РФ. Известно, что он "сливал" россиянам локации ВСУ на Изюмском направлении. Он шпионил по региональным пунктам базирования и перемещениям Сил обороны Украины.

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