фото: СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В нескольких регионах Украины сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили деятельность агентов ФСБ, готовивших серию терактов против украинских военных. В общей сложности задержаны шесть человек, завербованных через пророссийские Telegram-каналы под видом предложений "легкого заработка". Все они имели задачу установить взрывные устройства в местах нахождения военных или рядом с их жильем.

В Днепре, по данным следствия, задержаны супруги, которые планировали взорвать военнослужащего ВСУ. Для этого они заманили мужчину на фиктивное "свидание", передав ему сумку, в которой была спрятана взрывчатка. Благодаря оперативному реагированию силовиков устройство своевременно обезвредили, а фигурантов – задержали.

Подобные попытки терактов были сорваны также в Киеве, Виннице и Ровно. В столице разоблачили двух местных жителей, которых координировал заключенный СИЗО. В Виннице 19-летний житель Житомирщины пытался заложить взрывчатку возле многоэтажного дома, где проживали семьи военных. А в Ровно злоумышленник установил взрывчатку в автомобиле одного из защитников Украины и скрытую камеру для слежки.

Всем задержанным объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за государственную измену, диверсию, покушение на теракт и незаконное обращение со взрывчаткой. За совершенное фигурантам может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, под прицелом – судьи и волонтеры: СБУ предотвратила теракты в Полтаве и Днепре.