На Днепропетровщине должностное лицо ВВК и медсестра подделывали документы для уклонения от службы

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ГБР сообщило о подозрении должностному лицу регионального ВВК и бывшей медсестре, которые подделывали документы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, бывшая медработница была организатором преступной деятельности. Вместе с должностным лицом ВВК она подыскивала лиц, которые хотели избежать мобилизации, и предлагала им фальшивые справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США.

На основании поддельных военнообязанных документов признавали непригодными к прохождению службы.

По предварительным данным, в результате таких действий мобилизации избежали не менее 60 человек.

В ходе обысков у подозреваемых изъято около 70 тысяч долларов США, десятки фальшивых медицинских заключений, документы призывников, а также гербовые печати врачей.

Напомним, в Днепре будут судить адвоката, который за 12 000 долларов обещал помочь избежать мобилизации.