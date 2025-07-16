На Днепропетровщине должностное лицо ВВК и медсестра подделывали документы для уклонения от службы
ГБР сообщило о подозрении должностному лицу регионального ВВК и бывшей медсестре, которые подделывали документы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, бывшая медработница была организатором преступной деятельности. Вместе с должностным лицом ВВК она подыскивала лиц, которые хотели избежать мобилизации, и предлагала им фальшивые справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США.
На основании поддельных военнообязанных документов признавали непригодными к прохождению службы.
По предварительным данным, в результате таких действий мобилизации избежали не менее 60 человек.
В ходе обысков у подозреваемых изъято около 70 тысяч долларов США, десятки фальшивых медицинских заключений, документы призывников, а также гербовые печати врачей.
Напомним, в Днепре будут судить адвоката, который за 12 000 долларов обещал помочь избежать мобилизации.