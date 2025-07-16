фото: ДТЭК

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

В результате ночной атаки российских войск часть жителей Кривого Рога и еще восьми населенных пунктов Днепропетровской области остались без электроснабжения. Отключения затронули как жилые районы, так и инфраструктурные объекты. Прежде специалисты взялись за подключение больниц, объектов водоснабжения и других критически важных учреждений.

Как сообщили в энергетической компании, ремонтные бригады оперативно работали всю ночь. Уже к пяти часам утра свет полностью вернули в дома более 80 тысяч семей. В целом аварийное восстановление электроснабжения произошло в девяти громадах области.

Подача электроэнергии стабилизирована. Работы по обследованию оборудования и устранению возможных скрытых повреждений продолжаются. Энергетики призывают жителей региона быть осмотрительными и сообщать о случаях повреждений линий или оборудования.

Ранее сообщалось, Кривой Рог атаковали одновременно баллистика и 28 дронов: тяжело ранен юноша.