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16 июля 2025, 14:06

Энергетики вернули свет 80 тысячам семей после ночной атаки на Кривой Рог

16 июля 2025, 14:06
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фото: ДТЭК
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Удалось оперативно ликвидировать последствия обстрела и обеспечить стабильную поставку света жителям области

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

В результате ночной атаки российских войск часть жителей Кривого Рога и еще восьми населенных пунктов Днепропетровской области остались без электроснабжения. Отключения затронули как жилые районы, так и инфраструктурные объекты. Прежде специалисты взялись за подключение больниц, объектов водоснабжения и других критически важных учреждений.

Как сообщили в энергетической компании, ремонтные бригады оперативно работали всю ночь. Уже к пяти часам утра свет полностью вернули в дома более 80 тысяч семей. В целом аварийное восстановление электроснабжения произошло в девяти громадах области.

Подача электроэнергии стабилизирована. Работы по обследованию оборудования и устранению возможных скрытых повреждений продолжаются. Энергетики призывают жителей региона быть осмотрительными и сообщать о случаях повреждений линий или оборудования.

Ранее сообщалось, Кривой Рог атаковали одновременно баллистика и 28 дронов: тяжело ранен юноша.

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