Ушел отдохнуть и не вернулся: на Полтавщине в пруду обнаружили тело мужчины

фото: Национальная полиция

Вечером 15 июля в Миргородский райотдел полиции поступило сообщение об исчезновении жителя села Великая Гремячая

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что его жена рассказала, что 49-летний мужчина пошел в местный пруд отдохнуть и не вернулся.

На место происшествия прибыли правоохранители. В ходе поисковых мероприятий они нашли на берегу личные вещи пропавшего, а впоследствии его тело в водоеме без признаков жизни.

Во время осмотра не обнаружены следы насильственной смерти. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи открыли уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, на Житомирщине в пруду утонул рыбак.