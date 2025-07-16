Ушел отдохнуть и не вернулся: на Полтавщине в пруду обнаружили тело мужчины
Вечером 15 июля в Миргородский райотдел полиции поступило сообщение об исчезновении жителя села Великая Гремячая
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что его жена рассказала, что 49-летний мужчина пошел в местный пруд отдохнуть и не вернулся.
На место происшествия прибыли правоохранители. В ходе поисковых мероприятий они нашли на берегу личные вещи пропавшего, а впоследствии его тело в водоеме без признаков жизни.
Во время осмотра не обнаружены следы насильственной смерти. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи открыли уголовное производство. Расследование продолжается.
Напомним, на Житомирщине в пруду утонул рыбак.
Ранее в акватории реки Южный Буг в городе Первомайск Николаевской области на глазах у односельчан погиб рыбак.