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16 июля 2025, 15:53

Ушел отдохнуть и не вернулся: на Полтавщине в пруду обнаружили тело мужчины

16 июля 2025, 15:53
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фото: Национальная полиция
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Вечером 15 июля в Миргородский райотдел полиции поступило сообщение об исчезновении жителя села Великая Гремячая

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что его жена рассказала, что 49-летний мужчина пошел в местный пруд отдохнуть и не вернулся.

На место происшествия прибыли правоохранители. В ходе поисковых мероприятий они нашли на берегу личные вещи пропавшего, а впоследствии его тело в водоеме без признаков жизни.

Во время осмотра не обнаружены следы насильственной смерти. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи открыли уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, на Житомирщине в пруду утонул рыбак.

Ранее в акватории реки Южный Буг в городе Первомайск Николаевской области на глазах у односельчан погиб рыбак.

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