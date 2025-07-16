Военные моряки сбили 6 вражеских "шахедов"
Сегодня ночью, 16 июля, военные моряки сбили шесть российских ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 июля Кривой Рог подвергся массированной атаке. По городу одновременно ударили баллистическая ракета и 28 дронов-камикадзе типа "шахед".
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