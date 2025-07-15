фото: Facebook/Гуманітарна місія "Проліска"

Про це повідомляє Гуманітарна місія "Проліска", передає RegioNews.

Волонтери гуманітарної місії "Проліска" повідомили, що з прикордонних із Донеччиною сіл вдалося вивезти всіх дітей. Це стало останнім етапом масштабної операції, яка тривала від початку 2025 року.

Усього з регіону евакуювали 1832 особи, серед яких - 600 дітей. Останні родини з Межової вдалося вивезти лише днями. Волонтери зазначають: чимало людей до останнього не наважувались залишати домівки, попри щоденні обстріли та пряму загрозу життю. Деякі жили буквально під звуки вибухів, не маючи змоги безпечно вийти навіть на вулицю.

Переселенців тимчасово розмістили у більш безпечних регіонах - зокрема, в Закарпатській області, а також у Жовтих Водах і Любимівці. Тут вони отримали необхідну допомогу: дах над головою, харчування, психологічну підтримку. Дітей влаштували у місцеві школи та садочки. Дорослі, своєю чергою, проходять оформлення соціальних виплат і шукають роботу.

Волонтери наголошують, що ситуація в Синельниківському районі залишається вкрай напруженою. Російські війська регулярно атакують прифронтові населені пункти, руйнуючи житло та критичну інфраструктуру. У "Проліска" наголошують: своєчасна евакуація - це шанс урятувати життя, і зволікання може коштувати надто дорого.

Нагадаємо, стало відомо, скільки дітей досі залишається у зоні бойових дій на Донеччині.