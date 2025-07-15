Фото: полиция Днепропетровской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса произошло 15 июля около 10.45 на одной из автодорог в Самаровском районе

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz 311 CDI" не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди в том же направлении автомобилем "Volkswagen Tiguan". В результате удара маршрутка выехала за пределы проезжей части, врезалась в металлическое ограждение и опрокинулась.

В результате аварии телесные повреждения получили четыре человека, среди которых водитель автобуса и трое пассажиров. Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние здоровья пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, задокументировавшие обстоятельства происшествия, а также изъявшие доказательства. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение ПДД, что привело к причинению средней тяжести телесных повреждений.

Правоохранители устанавливают все детали аварии. Продолжается досудебное расследование.

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