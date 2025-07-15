В Тернополе двери автобуса зажали и сломали пассажирке ногу
В медицинское учреждение в результате ДТП попала жительница Тернополя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Как сообщили в полиции, водитель автобуса при посадке-высадке пассажиров дверью прижал женщине ногу.
Медики диагностировали у пассажирки перелом. Угрозы ее жизни нет.
Напомним, в центре Тернополя водитель авто сбил велосипедиста.
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