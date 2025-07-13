Россияне ударили из артиллерии по многоэтажке в Херсоне: ранены мирные жители
После полуночи российские войска атаковали артиллерией многоэтажку в Корабельном районе Херсона. Есть пострадавшие
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В результате вражеского обстрела два человека получили взрывные травмы и контузии. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.
"Дыра в стене, выбитые окна, разбитая мебель — так выглядят дома херсонцев после очередного российского обстрела. Последствия российского террора — в видео", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб человек, пострадали четверо мирных жителей.
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