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10 июля 2025, 14:55

Россияне на Днепропетровщине убили мужчину дроном

10 июля 2025, 14:55
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Иллюстративное фото
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На Днепропетровщине в результате атаки погиб мужчина. Врачи боролись за его жизнь

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , это произошло в Покровской общине (Никопольщина). Там погиб 67-летний мужчина. Местный житель получил ранение из-за удара российским дроном. Его госпитализировали медики в тяжелом состоянии, однако, к сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось.

"Искренние соболезнования родным", - пишет глава ОВА.

Напомним, ранее россияне атаковали дронами Херсонщину. В результате атаки погиб однолетний мальчик. Он находился дома со своей прабабушкой.

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