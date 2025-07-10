Россияне на Днепропетровщине убили мужчину дроном
На Днепропетровщине в результате атаки погиб мужчина. Врачи боролись за его жизнь
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , это произошло в Покровской общине (Никопольщина). Там погиб 67-летний мужчина. Местный житель получил ранение из-за удара российским дроном. Его госпитализировали медики в тяжелом состоянии, однако, к сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось.
"Искренние соболезнования родным", - пишет глава ОВА.
Напомним, ранее россияне атаковали дронами Херсонщину. В результате атаки погиб однолетний мальчик. Он находился дома со своей прабабушкой.
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