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30 июня 2025, 11:08

Атака дронов на Кривой Рог: трое раненых, один – в тяжелом состоянии

30 июня 2025, 11:08
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня, 30 июня, в Кривом Роге раздалась серия взрывов после фиксации вражеских беспилотников. В городе и регионе объявляли воздушную тревогу

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

Он подтвердил попадание в результате атаки БпЛА и призвал жителей сохранять информационную тишину. По его словам, в результате обстрела ранены три человека, один из них находится в тяжелом состоянии — его уже оперируют.

Для пострадавших разворачивают штаб помощи в местном дворце культуры. Там можно получить строительные материалы, оформить заявление о помощи от города.

Местные СМИ сообщают, что российские дроны-камикадзе типа "Шахед" попали по ТЦК (территориальный центр комплектования). По предварительной информации, было по меньшей мере два "прилета".

Информация уточняется.

Как известно, воздушная тревога для Днепропетровской области была объявлена около 08:40. Уже в 09:11 сигнал опасности раздался для Кривого Рога и территориального общества. Ориентировочно в 09.51 в городе прогремели первые взрывы.

Напомним, в ночь на 30 июня российская армия выпустила по Украине 107 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Попадание БпЛА зафиксировали в 15 локациях, падение сбитых дронов обнаружили на двух локациях.

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взрыв Днепропетровская область Кривой Рог дрон шахед российская армия раненые
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