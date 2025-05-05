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05 мая 2025, 11:25

"Больные" на бумаге: в Прикарпатье женщины нелегально вывезли сыновей за границу

05 мая 2025, 11:25
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фото: Национальная полиция
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Следователи Ивано-Франковской области сообщили о подозрении двум жителям области, которые организовали незаконный выезд своих сыновей за пределы Украины, используя фальшивые медицинские документы

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Женщины, жительници города Калуш и Коломыйского района, в декабре 2023 года вступили в сговор с целью незаконной переправки за границу своих сыновей — мужчин 2000 и 1998 годов рождения, военнообязанных.

По данным следствия, фигурантки через социальные сети нашли лиц, изготовивших им поддельные выводы врачебно-консультативной комиссии. В документах речь шла о тяжелом состоянии здоровья женщин и необходимости постоянного ухода, что согласно действующему законодательству позволяет родственнику выезжать вместе с лицом, нуждающимся в сопровождении.

Получив фальшивые справки, обе женщины прибыли с сыновьями в один из пунктов пропуска в Черновицкой области, где предоставили пограничникам поддельные документы. В результате мужчины покинули территорию Украины.

Впоследствии женщины вернулись обратно самостоятельно.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли мобильные телефоны с переписками, медицинскую документацию и другие доказательства.

Следователи сообщили женщинам о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к изготовлению поддельных документов.

Напомним, в Харькове на преступной схеме разоблачена львовянка и местный врач. Женщины организовали фиктивное отцовство для отсрочки от армии.

Ранее на Днепропетровщине разоблачили медиков, которые продавали фейковые справки. С такими документами военнообязанные могли уехать за границу.

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справка Ивано-Франковская область ВВК уклонение от мобилизации пересечение границы сыновья состояние здоровья
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