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28 апреля 2025, 22:27

На Буковине главу ВЛК разоблачили на бизнесе "на ухилянтах"

28 апреля 2025, 22:27
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Фото: ГБР
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Правоохранители разоблачили масштабную схему по уклонению от мобилизации на Буковине. Среди подозреваемых – глава ВЛК

Об этом сообщает ДБР, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении главе военно-врачебной комиссии областного центра мобилизации Буковины и его сообщнику. Они наладили схему изготовления фиктивных медицинских документов для уклонения от военной службы.

По данным следствия, они занимались этим "бизнесом", по меньшей мере, с начала этого года. Председатель ВЛК обещал военнообязанным за отдельный план сделать документы для временного увольнения или полного исключения из военного учета. Свои услуги он оценил от 5 до 10 тысяч долларов.

Задержан чиновник, когда он получал очередной "транш" и отдавал готовые документы. Во время обысков у председателя ВЛК была обнаружена медицинская документация военнообязанных от Черновицкого ОМТЦК и СП, законность которой проверяется.

Теперь и главе ВЛК, и его сообщнику грозит до 10 лет лишения свободы. Также правоохранители выясняют, был ли кто-то еще причастен.

Напомним, ранее в Киеве задержали 34-летнего мужчину, предлагавшего "помощь" в выезде за границу военнообязанным. За свои "услуги" он просил 50 тысяч долларов: обещал оформить фиктивную инвалидность, снять с военного учета и подготовить документы для прохождения медосмотра и ТЦК.

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