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06 травня 2025, 18:27

На Дніпропетровщині медики ВЛК "продавали" ухилянтам ВІЛ

06 травня 2025, 18:27
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Фото: Нацполіція
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На Дніпропетровщині викрили медиків, які підроблювали результати аналізів ухилянтів. Завдяки цьому чоловіки могли виїжджати за кордон

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили лікарів військово-лікарської комісії. Вони підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ. Таким чином військовозобов'язаних могли знімати з військового обліку.

Медики вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Потім завдяки цьому їхні "клієнти" могли безперешкодно перетинати державний кордон України.

Тепер медикам загрожує до 8 років ув’язнення. Наразі шістьом підозрюваним за клопотанням слідчих вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили голову медичної комісії, який разом зі спільником налагодив продаж фейкових довідок. З цими документами військовозобов'язані могли виїхати за кордон. За свої послуги зловмисники просили близько 5 тисяч доларів.

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