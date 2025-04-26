Количество пострадавших в Каменском выросло до шести, – ОВА

фото: Днепропетровская ОВА

Количество раненых в результате атаки дрона в Каменском на Днепропетровщине увеличилось до шести человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.

По его словам, в медучреждении остается одна женщина, остальная – лечится амбулаторно.

Напомним, в ночь на 26 апреля русские войска обстреляли город Каменское в Днепропетровской области. Враг попал в многоэтажку, погиб мужчина.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших, среди них – 11-летняя девочка.

Ррмия РФ этой ночью атаковала Украину 114 дронами и тремя ракетами, в том числе "Ониксом".