Количество пострадавших в Каменском выросло до шести, – ОВА
Количество раненых в результате атаки дрона в Каменском на Днепропетровщине увеличилось до шести человек
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.
По его словам, в медучреждении остается одна женщина, остальная – лечится амбулаторно.
Напомним, в ночь на 26 апреля русские войска обстреляли город Каменское в Днепропетровской области. Враг попал в многоэтажку, погиб мужчина.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших, среди них – 11-летняя девочка.
Ррмия РФ этой ночью атаковала Украину 114 дронами и тремя ракетами, в том числе "Ониксом".
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