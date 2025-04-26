Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести, – ОВА
Кількість поранених внаслідок атаки дрона в Кам'янському на Дніпропетровщині збільшилася до шести осіб
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, у медзакладі залишається одна жінка, решта – лікується амбулаторно.
Нагадаємо, в ніч на 26 квітня російські війська обстріляли місто Кам'янське у Дніпропетровській області. Ворог влучив у багатоповерхівку, загинув чоловік.
Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих, серед них – 11-річна дівчинка.
Армія РФ цієї ночі атакувала Україну 114 дронами та трьома ракетами, в тому числі "Онікс".
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