12:51  26 квітня
Замість автівок для ЗСУ – мільйони в кишені: полтавця спіймали на шахрайстві
12:21  26 квітня
Смертельна ДТП на Рівненщині: під колесами авто загинув 18-річний пішохід
23:05  25 квітня
Ще одна категорія чоловіків може отримати бронь від мобілізації
UA | RU
UA | RU
26 квітня 2025, 14:20

Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести, – ОВА

26 квітня 2025, 14:20
Читайте также на русском языке
фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Кількість поранених внаслідок атаки дрона в Кам'янському на Дніпропетровщині збільшилася до шести осіб

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у медзакладі залишається одна жінка, решта – лікується амбулаторно.

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня російські війська обстріляли місто Кам'янське у Дніпропетровській області. Ворог влучив у багатоповерхівку, загинув чоловік.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих, серед них – 11-річна дівчинка.

Армія РФ цієї ночі атакувала Україну 114 дронами та трьома ракетами, в тому числі "Онікс".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Дніпропетровська область лікарня постраждалі Кам'янське
Росія запустила по Україні понад 100 дронів та 3 ракети
26 квітня 2025, 12:15
Атака на Кам'янське: в ОВА розповіли про стан постраждалих
26 квітня 2025, 11:50
Ворожа атака БпЛА на Київщині: пошкоджені будинки та автомобіль
26 квітня 2025, 10:26
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
На Львівщині водійка легковика збила велосипедистку
26 квітня 2025, 15:46
На Херсонщині через артобстріл загинула 70-річна жінка
26 квітня 2025, 15:33
Контрабанда мурах: на кордоні з Польщею зупинили незвичайний вантаж
26 квітня 2025, 14:59
Зустріч Трампа і Зеленського в Римі: перші подробиці
26 квітня 2025, 13:52
Ворожі удари по Харкову та області: серед поранених –14-річний хлопець
26 квітня 2025, 13:29
Замість автівок для ЗСУ – мільйони в кишені: полтавця спіймали на шахрайстві
26 квітня 2025, 12:51
Смертельна ДТП на Рівненщині: під колесами авто загинув 18-річний пішохід
26 квітня 2025, 12:21
Росія запустила по Україні понад 100 дронів та 3 ракети
26 квітня 2025, 12:15
Атака на Кам'янське: в ОВА розповіли про стан постраждалих
26 квітня 2025, 11:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Максим Жорін
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »