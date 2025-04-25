Россияне атаковали дронами Запорожскую область, есть раненный
В результате атаки вражеской атаки в Орехове Запорожской области ранения получил местный житель
Об этом в Телеграмме написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"67-летний мужчина ранен в результате атаки вражеского дрона на Орехов", - говорится в сообщении.
Федоров добавил, что раненого госпитализировали.
Напомним, в Запорожской области украинские разведчики уничтожили РЛС "Гармонь-М" и бронетехнику кафиров.
Недалеко от Запорожья вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль: погиб водительВсе новости »
25 апреля 2025, 13:36В центре Запорожья 3-летний ребенок упал в открытый канализационный люк
24 апреля 2025, 18:30
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Еще одна категория мужчин может получить бронь от мобилизации
25 апреля 2025, 23:05Что сейчас происходит на фронте, где идут упорные бои
25 апреля 2025, 22:50В Полтаве произошло ДТП с автобусом: среди пострадавших ребенок
25 апреля 2025, 22:44Во Львовской области в результате ДТП погибла 12-летняя пассажирка автобуса
25 апреля 2025, 22:39Трамп заявил, что Украина во главе с Зеленским не хочет подписывать важное соглашение о минералах
25 апреля 2025, 22:25В Сумской области демонтировали аварийные конструкции на месте попадания вражеских беспилотников
25 апреля 2025, 22:17Раненый во время российского обстрела Днепропетровщины мужчина скончался в больнице
25 апреля 2025, 21:51В Ровенской области мужчина во время застолья забил знакомого до смерти
25 апреля 2025, 21:45Молилась за окупантов: в Харькове разоблачили очередную фанатку РФ
25 апреля 2025, 21:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?