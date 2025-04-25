Раненый во время российского обстрела Днепропетровщины мужчина скончался в больнице

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Мужчина, раненный в результате вечернего обстрела россиянами Никополя в пятницу, 25 апреля, скончался в больнице

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Умер 46-летний мужчина, раненный сегодня вечером во время артобстрела Никополя", - сообщил Лысак.

Отмечается, что в медицинское учреждение потерпевшего доставили в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не смогли.

Напомним, россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками.