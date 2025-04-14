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На Дніпропетровщині винесли вирок чоловіку, який двічі ухилявся від призову. Хоча ВЛК визнала його придатним

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині чоловік отримав дві повістки, але відмовився від мобілізації. Він це пояснив поганим станом здоров'я. При цьому влітку 2024 року військово-лікарняна комісія визнала його придатним.

Коли чоловіку намагались дати повістку для відправлення до військової частини, він відмовився її отримувати та ухилився від призову. Згодом йому знову намагались вручити повістку, але він все так само не взяв її.

На суді чоловік заявив, що стан здоров'я йому не дозволяє служити. Суд, проаналізувавши всі матеріали справи, визнали його виним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловік не прийшов до ТЦК, бо "полюбляє фармацевтичні пригоди" і потребує допомоги психотерапевта. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без умовного звільнення.