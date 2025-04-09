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09 апреля 2025, 19:50

На Закарпатье мужчина не пришел в ТЦК, потому что "любит фармацевтические приключения"

09 апреля 2025, 19:50
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В Закарпатье судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он был признан годным, но проигнорировал повестку

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Ужгороде судили мужчину, который не пришел в ТЦК из-за психостимуляторов. С 2007 года он был ограничен годным. Однако в 2024 году он уже был признан годным. Его включили в состав команды военнообязанных, которые должны были направить в учебный центр.

Уже во время пребывания в ТЦК мужчина отказался получать мобилизационное распоряжение, а затем написал заявление о нежелании проходить военную службу. Это он объяснил тем, что якобы имеет зависимость от психостимуляторов. По словам мужчины, он уже выполняет задание в пользу ВСУ в "IT-армии".

На суде он не признал вину. По его словам, ему не разрешили проходить службу в отдельных воинских частях, однако суд признал эти утверждения бездоказательными. Он также заявил, что ему нужна помощь психотерапевта из-за того, что "любит фармацевтические приключения".

Суд отметил, что справок или обращений к психиатрам или наркологам мужчина им не предоставил. Кроме того, он не состоит на социальном учете, не имеет несовершеннолетних детей и официального места работы. Также во время заседаний не проявлял раскаяния или желания изменить свою позицию.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы без условного увольнения.

Напомним, ранее в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но не пришел в ТЦК. По его словам, он является сиротой, не имеет детей и ему "некого защищать".

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