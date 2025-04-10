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В ночь на 10 апреля российская армия атаковала беспилотниками Киев. По предварительным данным, возник пожар и есть разрушения в нескольких районах города

Об этом сообщают городской глава Киева Виталий Кличко и глава Киевской МВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В Голосеевском районе обломки БпЛА упали на территорию складских помещений. Возник пожар. На месте работают соответствующие службы.

Кроме того, в Дарницком районе столицы в результате падения обломков было разрушено частное здание.

"Предварительно, заблокирован человек", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 апреля российская армия запустила по Украине 55 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 32 вражеских дрона, еще восемь – локационно потеряны.