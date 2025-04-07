В Воздушных Силах объяснили, почему нет абсолютной защиты от "баллистики"

фото: Facebook/Юрий Игнат

Украина пока не способна оградить большие территории от атак баллистическими ракетами

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает RegioNews.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы Patriot способны эффективно уничтожать аэродинамические цели, такие как самолеты и крылатые ракеты на дистанциях до 150 км. Что касается баллистических ракет, их перехват возможен лишь в пределах нескольких десятков километров.

Игнат подчеркнул, что в ходе войны враг постоянно совершенствует свои средства воздушного нападения, в том числе беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Это существенно усложняет работу украинских систем противовоздушной обороны, включая современную западную технику.

"Ключевое слово – усложняет, а не делает невозможным. ... 24/7 военнослужащие Воздушных сил на посту и делают все возможное, чтобы сбить как можно больше российских ракет и дронов", – заверил он.

Напомним, во время атаки в ночь на 6 апреля силам ПВО удалось сбить лишь одну из шести баллистических ракет.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине не хватает ракет для ПВО.