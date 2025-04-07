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07 апреля 2025, 07:47

В Воздушных Силах объяснили, почему нет абсолютной защиты от "баллистики"

07 апреля 2025, 07:47
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фото: Facebook/Юрий Игнат
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Украина пока не способна оградить большие территории от атак баллистическими ракетами

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает RegioNews.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы Patriot способны эффективно уничтожать аэродинамические цели, такие как самолеты и крылатые ракеты на дистанциях до 150 км. Что касается баллистических ракет, их перехват возможен лишь в пределах нескольких десятков километров.

Игнат подчеркнул, что в ходе войны враг постоянно совершенствует свои средства воздушного нападения, в том числе беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Это существенно усложняет работу украинских систем противовоздушной обороны, включая современную западную технику.

"Ключевое слово – усложняет, а не делает невозможным. ... 24/7 военнослужащие Воздушных сил на посту и делают все возможное, чтобы сбить как можно больше российских ракет и дронов", – заверил он.

Напомним, во время атаки в ночь на 6 апреля силам ПВО удалось сбить лишь одну из шести баллистических ракет.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине не хватает ракет для ПВО.

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