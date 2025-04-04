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Внаслідок удару росіян по Кривому Рогу зросла кількість постраждалих та загиблих. На жаль, серед загиблих є діти

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, в Кривому Розі загинуло 12 людей. Серед них - троє дітей. У місті стались пожежі. Зокрема, пошкоджені багатоповерхівки. Горить гараж та автівка.

Кількість постраждалих постійно збільшується. Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що на цей час відомо про близько 50 поранених.

Попередньо, росіяни поцілили по закладу харчування.

Нагадаємо, вибух у Кривому Розі 4 квітня пролунав близько 19:00. Повідомлялось про удар балістикою по житловому сектору.